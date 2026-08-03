Roller brush full bristles KIRA CV 50
Desarrollado especialmente para su uso en moquetas: el cepillo cilíndrico tiene un ancho de trabajo de 350 mm y está perfectamente adaptado para los requisitos del KIRA CV 50.
Este cepillo cilíndrico tiene una longitud de 350 milímetros y está desarrollado para su empleo primario en moquetas. Compatible con el robot aspirador KIRA CV 50.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud del cepillo (mm)
|350
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3