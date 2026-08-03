Saw blade CNS 36-35

Perfectamente adecuado para la motosierra a batería Kärcher CNS 36-35: el riel guía puede cambiarse sin esfuerzo y ayuda a obtener resultados de corte óptimos.

El riel guía CNS 36-35 es el accesorio ideal para la motosierra a batería CNS 36-35 y ofrece numerosas ventajas. El raíl puede cambiarse rápida y fácilmente y se caracteriza por su gran robustez y su larga vida útil. Junto con la cadena, el riel guía ofrece la máxima seguridad gracias a su bajo efecto de retroceso, que permite un trabajo seguro y controlado, así como un rendimiento de corte óptimo para una amplia gama de aplicaciones. El riel guía CNS 36-35 es la opción perfecta para quien necesite una motosierra Kärcher fiable y potente para los trabajos de jardinería.

Características y ventajas
Riel guía de alta calidad
  • Para un óptimo rendimiento de corte.
Cambio de hojas de sierra sin herramientas
  • Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra sin herramientas adicionales.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 415 x 54
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Árboles
  • Ramas
  • Leña