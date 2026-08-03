Soporte de tapa de bombonas CO₂
Práctico soporte para la sujeción, a prueba de pérdidas, de la tapa de las bombonas de CO₂ durante los trabajos de limpieza con sistema de chorro de hielo seco en el proceso de líquido a pellet.
Para que no se pierda nada en los trabajos de limpieza con los sistemas de chorro de hielo seco de Kärcher en el proceso líquido a pellet: soporte para la tapa de bombonas de CO₂, para enganchar rápida y fácilmente a la Home-Base del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1