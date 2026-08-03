Spot Brush
Eliminación rápida y eficaz de las manchas: el cepillo para manchas Spot Brush es el accesorio ideal para lava-aspiradoras para eliminar a fondo y de forma específica las manchas difíciles de tapicerías y textiles.
El Spot Brush ofrece la solución óptima para una limpieza a fondo y rápida de las manchas de los textiles y puede utilizarse con las lava-aspiradoras SE 2 Spot y SE 3-18 Compact. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher, con aspiración automática del agua durante la limpieza, permite eliminar las manchas sin goteos y de forma limpia, con escasa humedad residual en el tejido. El cepillo Spot Brush también destaca por su función de enjuague durante la limpieza, que evita que se ensucie el cepillo.
Características y ventajas
Tecnología innovadora de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosEliminación específica y eficaz de manchas resistentes o secas. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles. Aplicación sin goteo gracias a la aspiración automática de agua durante el proceso de limpieza.
Manejo fácil y cómodoLa función de enjuague durante la limpieza evita que se ensucien los accesorios. Las manos permanecen limpias y los accesorios pueden guardarse inmediatamente después de su uso. Manejo intuitivo.
Cerdas blandasEliminación suave y profunda de manchas en superficies textiles.
Adecuado para las lava-aspiradoras SE 2 Spot y SE 3-18 Compact
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
Campos de aplicación
- Alfombras
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Asientos de automóviles