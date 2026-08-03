Spot Brush

Eliminación rápida y eficaz de las manchas: el cepillo para manchas Spot Brush es el accesorio ideal para lava-aspiradoras para eliminar a fondo y de forma específica las manchas difíciles de tapicerías y textiles.

El Spot Brush ofrece la solución óptima para una limpieza a fondo y rápida de las manchas de los textiles y puede utilizarse con las lava-aspiradoras SE 2 Spot y SE 3-18 Compact. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher, con aspiración automática del agua durante la limpieza, permite eliminar las manchas sin goteos y de forma limpia, con escasa humedad residual en el tejido. El cepillo Spot Brush también destaca por su función de enjuague durante la limpieza, que evita que se ensucie el cepillo.

Características y ventajas
Spot Brush: Tecnología innovadora de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimos
Tecnología innovadora de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimos
Eliminación específica y eficaz de manchas resistentes o secas. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles. Aplicación sin goteo gracias a la aspiración automática de agua durante el proceso de limpieza.
Spot Brush: Manejo fácil y cómodo
Manejo fácil y cómodo
La función de enjuague durante la limpieza evita que se ensucien los accesorios. Las manos permanecen limpias y los accesorios pueden guardarse inmediatamente después de su uso. Manejo intuitivo.
Spot Brush: Cerdas blandas
Cerdas blandas
Eliminación suave y profunda de manchas en superficies textiles.
Adecuado para las lava-aspiradoras SE 2 Spot y SE 3-18 Compact
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Alfombras
  • Tapicerías
  • Muebles tapizados
  • Asientos de automóviles