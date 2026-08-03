El Spot Brush ofrece la solución óptima para una limpieza a fondo y rápida de las manchas de los textiles y puede utilizarse con las lava-aspiradoras SE 2 Spot y SE 3-18 Compact. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher, con aspiración automática del agua durante la limpieza, permite eliminar las manchas sin goteos y de forma limpia, con escasa humedad residual en el tejido. El cepillo Spot Brush también destaca por su función de enjuague durante la limpieza, que evita que se ensucie el cepillo.