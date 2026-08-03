Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

La limpieza de suelos duros resistentes y juntas sucias es un juego de niños con el rodillo para suelos de piedra para las fregonas aspiradoras KFL 1, FCV 2 y FCV 3 para eliminar la suciedad más persistente.

El rodillo para suelos de piedra es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no para suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Apto para las fregonas aspiradoras KFL 1, FCV 2 y FCV 3. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para suelos de piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso las juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para obtener unos resultados de limpieza perfectos.
Cerdas integradas
  • Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
  • Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones

Características técnicas

Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 246 x 136 x 56
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra
  • Suciedad resistente
  • Juntas de azulejos