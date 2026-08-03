Tobera de chorro circular larga, Ø 4mm
Larga tobera de chorro circular Power diseñada para sistemas de limpieza con hielo seco de Kärcher. Para aplicaciones abrasivas: eliminación de incrustaciones resistentes, pintura, aceite u hollín. Con sistema de cambio rápido.
La larga tobera de chorro circular puede utilizarse para limpiar eficazmente componentes, moldes de inyección o robots cortacésped con sistemas de chorro de hielo seco. Fabricada en acero inoxidable y aluminio de gran resistencia, es ideal para aplicaciones abrasivas y minuciosas y elimina sin esfuerzo incluso la suciedad más resistente y las incrustaciones causadas por aceites, grasas, lubricantes y hollín. Gracias al sistema integrado de cambio rápido, la tobera puede manipularse rápida y cómodamente.
Características y ventajas
Contorno de chorro largo y abrasivo
- Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
- Consumo muy bajo de aire comprimido y CO₂.
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|237 x 22 x 22
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped