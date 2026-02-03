La VP 160 Vario Power Jet ofrece una regulación de la presión continuamente ajustable simplemente girando la lanza pulverizadora y, por lo tanto, ofrece el ajuste de presión adecuado para cada aplicación, desde suave hasta potente. Esto aumenta notablemente la eficacia y la comodidad de trabajo para cualquier uso. Ideal para limpiar de forma eficaz y cómoda superficies pequeñas alrededor de la casa y el jardín, por ejemplo, muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 4 y K 5.