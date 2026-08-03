VP 180 vario power jet
La lanza pulverizadora VP 180 Vario Power para hidrolimpiadoras de la gama K 6 y K 7. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro de alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora.
La VP 180 Vario Power Jet con regulación ajustable de la presión, que se modifica simplemente girando la lanza pulverizadora, ofreciendo así el ajuste de presión adecuado para cada aplicación, desde suave hasta potente. Óptima para la limpieza cómoda y eficaz de superficies pequeñas alrededor de la casa y el jardín, por ejemplo, muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 6 y K 7.
Características y ventajas
Regulación continua de la presión con solo girar
- Fácil manejo
Chorro de alta presión a baja presión
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Aplicación de detergente sin lanza pulverizadora directamente a través de la pistola
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 6 y K 7
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|449 x 43 x 43
|Observaciones
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachadas de casas pequeñas
- Muros de piedra y de jardín
- Aceras alrededor de la casa
- Vallas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Superficies en casa y el jardín