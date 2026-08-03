La VP 180 Vario Power Jet con regulación ajustable de la presión, que se modifica simplemente girando la lanza pulverizadora, ofreciendo así el ajuste de presión adecuado para cada aplicación, desde suave hasta potente. Óptima para la limpieza cómoda y eficaz de superficies pequeñas alrededor de la casa y el jardín, por ejemplo, muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 6 y K 7.