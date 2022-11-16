Paso 1: Elegir bien el lugar donde guardarla.

Es importante guardar la hidrolimpiadora en un lugar seco y libre de heladas. Este paso es necesario para garantizar la longevidad de tu máquina.

También puedes cubrir tu equipo con una lona, pero ten cuidado de que no sea hermética.

Paso 2: Drenar el agua restante de la hidrolimpiadora.

Aunque tu hidrolimpiadora esté almacenada en una zona protegida, la temperatura puede descender por debajo de los 0°C. Para evitar daños por congelación en la bomba o en los accesorios, es importante vaciar el agua de la hidrolimpiadora después de cada uso. Para ello, cierra el suministro de agua y, a continuación, presiona el mango de la limpiadora durante unos segundos para drenar el agua que queda en la bomba.

Recuerda también desconectar todos los accesorios (manguera de alta presión, mango de la pistola). Esto evitará cualquier problema cuando se ponga en marcha de nuevo en la primavera. Esta operación se recomienda incluso fuera del periodo invernal.

Paso 3: Antes del almacenamiento.

No almacene tu equipo sin haberlo limpiado antes. Recuerde que después del almacenamiento, la suciedad de su lavadora a presión será más difícil de limpiar después del invierno.

Antes del almacenamiento, pero también de forma regular, te aconsejamos que aplica grasa, aceite o un lubricante para herramientas en los extremos de la manguera (parte atornillada o con clip); y que separa los accesorios de la lanza para que puedan desmontarse más fácilmente después de un largo período de almacenamiento.