Limpiador básico para el suelo RM 533, 1l
Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 90 x 215
Propiedades
- Limpieza en profundidad
- Elimina las anteriores capas de conservación
- Elimina la suciedad incrustada.
- Base para una nueva capa de conservación
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Atención
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suelos de linóleo
- Suelos de PVC