Limpiador básico para el suelo RM 533, 1l

Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.