Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 90 x 215
Propiedades
  • Limpieza en profundidad
  • Elimina las anteriores capas de conservación
  • Elimina la suciedad incrustada.
  • Base para una nueva capa de conservación
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Atención
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
  • P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra
  • Suelos de linóleo
  • Suelos de PVC