Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535, 500ml

El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 655 x 210
Campos de aplicación
  • Suelos de madera encerados
  • Suelos de madera con acabado de cera o aceite