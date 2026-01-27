Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535, 500ml
El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 655 x 210
Campos de aplicación
- Suelos de madera encerados
- Suelos de madera con acabado de cera o aceite