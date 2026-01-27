Conservador de suelos de madera barnizados RM 534, 500ml

Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo. Con un fresco aroma a limón.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Campos de aplicación
  • Parqué sellado
  • Suelos laminados
  • Suelos de corcho