Conservador de suelos de madera barnizados RM 534, 500ml
Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo. Con un fresco aroma a limón.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Campos de aplicación
- Parqué sellado
- Suelos laminados
- Suelos de corcho