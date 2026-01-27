Limpiador de suelos de uso universal RM 536, 500ml

Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Campos de aplicación
  • Suelos de corcho
  • Superficies de piedra
  • Suelos de madera
  • Vinilo