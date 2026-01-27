Limpiador de suelos de uso universal RM 536, 500ml
Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos de corcho
- Superficies de piedra
- Suelos de madera
- Vinilo