El limpiador para tapizados y alfombras destaca por incluir más del 99 % de ingredientes de origen natural y asegura una limpieza en profundidad de todas las superficies textiles como alfombras, tapicerías, asientos de coche, zapatos, colchones y cortinas. La ausencia de microplásticos, siliconas, nanomateriales, colorantes y fosfatos lo hace especialmente adecuado para familias, personas alérgicas y hogares con animales. El innovador sistema de limpieza en 2 fases desprende primero la suciedad de las fibras para poder aspirarla con una lava-aspiradora. La suciedad restante queda encapsulada en pequeños cristales, que se eliminan durante el siguiente proceso de aspirado tras el tiempo de secado. Esto garantiza un resultado de limpieza especialmente exhaustivo. Es ideal para lava-aspiradoras y equipos de pulverización y aspiración. Incluso la suciedad más resistente, como la tierra, el polvo, la grasa, los restos de comida, las manchas de bebidas y los residuos de la piel y la crema solar o el sudor, se eliminan sin esfuerzo. También puede utilizarse como quitamanchas aplicándolo sin diluir sobre un paño y frotando la mancha. Además, proporciona a los tejidos una fragancia fresca y natural para combatir los malos olores.