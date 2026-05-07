Detergente universal natural RM 626N, 1l

El detergente universal natural RM 626N, con un 98 % de ingredientes naturales, limpia eficazmente todos los materiales en el entorno de la casa. Ideal para hidrolimpiadoras.

El detergente universal natural RM 626N elimina eficazmente la suciedad de su hogar. La formulación especial se basa en tensioactivos elaborados a partir de materias primas 100 % vegetales sostenibles, lo que permite una limpieza suave. La fórmula de pH neutro del detergente también es adecuada para superficies delicadas. No contiene colorantes adicionales, mientras que un sutil aroma cítrico proporciona un agradable frescor. La consistencia concentrada y gelatinosa es ideal para usar con hidrolimpiadoras de alta presión de Kärcher y garantiza un resultado de limpieza rápido y completo.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Propiedades
  • Limpia con un 98 % de ingredientes naturales
  • Los tensioactivos utilizados son 100 % de origen vegetal sostenible
  • Sin siliconas, fosfatos ni colorantes añadidos
  • Para una limpieza eficaz de todas las superficies y materiales en el entorno de la casa
  • Detergentes listos para utilizar (LPU)
  • Adaptado a los equipos de Kärcher, compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín