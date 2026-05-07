Detergente para suelos natural RM 538N, 500ml

Ideal para todos los suelos duros sellados, el limpiador natural de suelos RM 538N con fórmula vegana para una limpieza duradera. Muy eficaz contra la suciedad y los olores desagradables.

El limpiador natural de suelos RM 538N elimina contundentemente la suciedad, al igual que las huellas y los olores desagradables. Su fórmula es vegana, sin microplásticos, siliconas ni colorantes y, por ello, especialmente adecuada para el cuidado de hogares con niños o mascotas, lo que exigen una limpieza natural y sostenible. RM 538N es apta para todos los equipos de limpieza de suelos duros de Kärcher, pudiendo emplearse en todos los suelos duros sellados (por ejemplo, baldosas, piedra, vinilo, PVC, linóleo, así como suelos de madera y corcho sellados).

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Detergente para suelos natural RM 538N, 500ml
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Campos de aplicación
  • Suelos de corcho
  • Suelos de piedra
  • Parqué sellado
  • Suelos laminados
  • Suelos de madera