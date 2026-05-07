El limpiador natural de suelos RM 538N elimina contundentemente la suciedad, al igual que las huellas y los olores desagradables. Su fórmula es vegana, sin microplásticos, siliconas ni colorantes y, por ello, especialmente adecuada para el cuidado de hogares con niños o mascotas, lo que exigen una limpieza natural y sostenible. RM 538N es apta para todos los equipos de limpieza de suelos duros de Kärcher, pudiendo emplearse en todos los suelos duros sellados (por ejemplo, baldosas, piedra, vinilo, PVC, linóleo, así como suelos de madera y corcho sellados).