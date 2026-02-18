Protector de superficies RM 542, 1l

El protector de superficies de gran eficacia cuida las superficies en el ámbito exterior, reaviva los colores, protege frente a las inclemencias del tiempo y destaca por su elevado rendimiento en superficie.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Protector de superficies RM 542, 1l
Protector de superficies RM 542, 1l
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies de piedra
  • Superficies de madera
  • Superficies textiles
  • Plástico
  • Metal
Accesorios