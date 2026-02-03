Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627, 1l

Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Propiedades
  • Secado sin rayas de superficies de cristal
  • Protección fiable contra acumulación de nueva suciedad
  • Ahorro de tiempo de hasta un 30 %
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
  • Superficies de cristal de grandes dimensiones y de difícil acceso
  • Jardines acristalados