Limpiacristales para automóviles RM 650 + limpiador de interiores RM 651, 500ml
El combo ideal para limpieza de automóviles: el limpiacristales para automóviles RM 650 que evita las marcas en los limpiaparabrisas se complementa perfectamente con el limpiador de interiores RM 651 para conseguir un interior refrescante e impecable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (ml)
|2 x 500
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,2
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Vehículos