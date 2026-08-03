Limpiacristales para automóviles RM 650 + limpiador de interiores RM 651, 500ml

El combo ideal para limpieza de automóviles: el limpiacristales para automóviles RM 650 que evita las marcas en los limpiaparabrisas se complementa perfectamente con el limpiador de interiores RM 651 para conseguir un interior refrescante e impecable. 

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (ml) 2 x 500
Peso (con embalaje) (kg) 1,2
Limpiacristales para automóviles RM 650 + limpiador de interiores RM 651, 500ml
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Campos de aplicación
  • Vehículos
Detergentes