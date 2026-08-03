Limpiacristales para automóviles RM 650 + limpiador de interiores RM 651, 500ml

El combo ideal para limpieza de automóviles: el limpiacristales para automóviles RM 650 que evita las marcas en los limpiaparabrisas se complementa perfectamente con el limpiador de interiores RM 651 para conseguir un interior refrescante e impecable.