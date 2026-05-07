Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU, 500ml

Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.

Limpiador de bicicletas RM 640N RTU para la limpieza manual de bicicletas. Fácil y eficaz de usar, con cabezal pulverizador ergonómico y botella compacta de 0,5 litros. Su fórmula a base de ingredientes renovables y naturales confiere a la bicicleta un nuevo brillo. El limpiador se ha desarrollado especialmente para la limpieza diaria de bicicletas, por ejemplo, bicicletas eléctricas, bicicletas de montaña o bicicletas de carreras. El producto es compatible con los materiales y adecuado para componentes de carbono, aluminio, caucho o materiales sensibles similares. Además, el detergente es fácil de aclarar, lo que ayuda a ahorrar agua en la vida cotidiana.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Propiedades
  • Con más de un 99 % de ingredientes naturales, su fórmula elimina eficazmente la suciedad típica de las bicicletas, como el polvo, el barro, etc.
  • El detergente no contiene ácidos, disolventes, colorantes, fragancias ni siliconas
  • Se ha comprobado la compatibilidad de los materiales con el carbono, el aluminio, el caucho, etc.
  • Los tensioactivos utilizados son 100 % de origen vegetal y no contiene tensioactivos a base de aceites minerales
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Cabezal pulverizador ergonómico para una aplicación uniforme sobre la superficie plana con un consumo reducido
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Campos de aplicación
  • Bicicletas