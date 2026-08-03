Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml

Un dúo imbatible: el limpiador de llantas Premium RM 667 limpia todos los tipos comunes de llantas de una forma rápida y efectiva, el agente quitainsectos RM 618 elimina con delicadeza los insectos de la pintura y los cristales del vehículo.