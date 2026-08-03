Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml
Un dúo imbatible: el limpiador de llantas Premium RM 667 limpia todos los tipos comunes de llantas de una forma rápida y efectiva, el agente quitainsectos RM 618 elimina con delicadeza los insectos de la pintura y los cristales del vehículo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (ml)
|2 x 500
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Atención
- H302 Nocivo en caso de ingestión
- H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
Campos de aplicación
- Vehículos