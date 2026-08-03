Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml

Un dúo imbatible: el limpiador de llantas Premium RM 667 limpia todos los tipos comunes de llantas de una forma rápida y efectiva, el agente quitainsectos RM 618 elimina con delicadeza los insectos de la pintura y los cristales del vehículo.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (ml) 2 x 500
Peso (con embalaje) (kg) 1,3
Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml
Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Atención
  • H302 Nocivo en caso de ingestión
  • H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
  • Indicación de advertencia Atención
  • H319 Provoca irritación ocular grave
Campos de aplicación
  • Vehículos
Detergentes