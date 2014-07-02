Detergente para limpiadora de ventanas RM 503, 20ml
Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|4 x 20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|20
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|225 x 115 x 25
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Espejos
- Mesas de cristal
- Cabinas de ducha de cristal