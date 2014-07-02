Detergente para limpiadora de ventanas RM 503, 20ml

Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.