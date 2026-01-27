Para superficies brillantes en toda la casa: el detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa y elimina de manera efectiva la suciedad de grasa y los sedimentos como, por ejemplo, manchas de comida. El detergente concentrado proporciona un resultado de limpieza rápido y sin marcas en todas las superficies lavables como superficies de trabajo, baldosas de baño, suelos y frontales de muebles.