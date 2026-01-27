Detergente para superficies multiuso concentrado RM 508, 500ml

El detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa, seca rápido y sin marcas y es apropiado para todas las superficies lavables.

Para superficies brillantes en toda la casa: el detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa y elimina de manera efectiva la suciedad de grasa y los sedimentos como, por ejemplo, manchas de comida. El detergente concentrado proporciona un resultado de limpieza rápido y sin marcas en todas las superficies lavables como superficies de trabajo, baldosas de baño, suelos y frontales de muebles.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Campos de aplicación
  • Limpieza de superficies