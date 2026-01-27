Detergente para superficies multiuso concentrado RM 508, 500ml
El detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa, seca rápido y sin marcas y es apropiado para todas las superficies lavables.
Para superficies brillantes en toda la casa: el detergente para superficies multiuso concentrado RM 508 se puede utilizar en toda la casa y elimina de manera efectiva la suciedad de grasa y los sedimentos como, por ejemplo, manchas de comida. El detergente concentrado proporciona un resultado de limpieza rápido y sin marcas en todas las superficies lavables como superficies de trabajo, baldosas de baño, suelos y frontales de muebles.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de superficies