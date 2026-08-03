El limpiacristales natural RM 500N es la solución ideal para una limpieza sin rayas en todas las superficies impermeables y lisas. Con su fórmula basada en ingredientes naturales, este limpiacristales proporciona un brillo impecable. Elimina sin esfuerzo incluso la suciedad más resistente, como adhesiones de grasa, restos de insectos, grasa de piel y emisiones. Ya sea en ventanas, espejos, mesas de cristal o cabinas de ducha, este limpiador ofrece unos resultados impresionantes en todas las superficies lisas e impermeables. La fórmula no contiene siliconas, fosfatos ni colorantes añadidos. Disfrute de una limpieza impecable con la conciencia tranquila. RM 500N es adecuado para todos los limpiadores de cristales a batería y robots limpiacristales de Kärcher y también se puede utilizar manualmente. La fórmula, desarrollada especialmente para su uso con los equipos de Kärcher, tiene unas propiedades de humectación especialmente buenas, disuelve la suciedad y la mantiene en suspensión hasta que se aspira.