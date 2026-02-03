Limpiadora manual KHB 4-18
La limpiadora a presión portátil facilita la limpieza. La batería y el cargador no están incluidos en el equipo de serie.
La limpieza con la limpiadora a presión portátil es fácil y eficiente. El equipo compacto y manejable puede emplearse directamente para la limpieza puntual sin necesidad de un tiempo de preparación prolongado. La boquilla de chorro plano cuidadosa con las superficies elimina al instante la suciedad de muebles de jardín, juguetes, cubos de basura y muchos otros objetos y superficies. La amplia oferta de accesorios opcionales como boquilla de espuma, cepillo de lavado, manguera de aspiración y boquilla 5 en 1 permiten muchas otras aplicaciones. La batería y el cargador no están incluidos en el equipo de serie.
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de KärcherReal Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Presión media eficiente y perfectamente adaptada21 bares de presión para una limpieza ocasional eficiente, móvil y sencilla. Boquillas Quick Connect fácilmente intercambiables. Boquilla de chorro plano para una limpieza cuidadosa incluida en el equipo de serie.
Diseño de equipo ligero y compactoMáxima libertad de movimiento y flexibilidad al limpiar. Limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería para la limpieza de mantenimiento. Con la manguera de aspiración disponible por separado no se necesita conexión de agua.
Accesorios para una gran variedad de aplicaciones
- Para escaleras y superficies pequeñas: la PS 20 Handheld.
- La MJ 24 Handheld combina 5 boquillas en una lanza pulverizadora: para limpiar y regar.
- Para puntos de difícil acceso: la articulación de 360º de la VJ 24 Handheld.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Presión (bar)
|21
|Área de presión
|Presión media
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Caudal (l/h)
|máx. 170
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|14 (2,5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|292 x 89 x 228
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Lanza pulverizadora: largo
- Boquilla de chorro plano
- Filtro de agua integrado
- Filtro de equipo
Campos de aplicación
- Jardineras
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Cubos de basura
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Bicicletas
- Vallas
- Juguete de jardín
Accesorios
Detergentes
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
