Hidrolimpiadora móvil OC 6-18 Premium Battery Set
Limpiadora de media presión a batería con aplicación Home & Garden, batería intercambiable de 18 V y cargador, móvil para una limpieza intermedia rápida sin conexión a la corriente ni de agua. La manguera de aspiración está disponible por separado.
Limpieza compacta, móvil y sin conexión a la corriente ni de agua: la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18 Premium es ideal para una limpieza intermedia rápida fuera del hogar o en el entorno de la casa. La cuidadosa boquilla de chorro plano elimina rápidamente la suciedad persistente de bicicletas, muebles de camping o jardín, juguetes y mucho más. El carro de agua de 12 litros con asa telescópica extensible sirve de base móvil para la limpiadora de media presión a batería. Si se dispone de una toma de agua, el equipo también puede funcionar sin depósito. Con una manguera de aspiración disponible por separado, también se puede utilizar agua de pozos, cubos o masas de agua naturales. La pistola a presión y la lanza pulverizadora pueden fijarse al depósito para su transporte. La amplia gama de accesorios hace que la OC 6-18 Premium sea aún más versátil: por ejemplo, hay disponibles por separado una boquilla de espuma o un cepillo de lavado. La batería intercambiable viene incluida en el equipo de serie y puede utilizarse en todos los equipos a batería de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V. La pantalla LCD de la batería muestra la capacidad restante mediante Real Time Technology. Con la aplicación Home & Garden para obtener consejos prácticos sobre el equipo y su uso.
Características y ventajas
Limpiadora portátil y autónoma
- El carro de agua de 12 litros permite una limpieza independiente en movimiento. El agua es suficiente para 3 a 5 bicicletas o varios objetos, como sillas de jardín/camping, con una suciedad intensa.
- El depósito puede llenarse en cualquier grifo y es estanco gracias al tapón de rosca.
- Sin conexión a la corriente gracias a la tecnología de baterías (la batería se vende por separado).
Movilidad óptima gracias a las ruedas y la altura ergonómica de la empuñadura.
- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
- Ruedas grandes para un transporte seguro y cómodo en terrenos accidentados o caminos de jardín.
Práctico soporte para accesorios en el equipo
- La manguera, la pistola y la lanza pulverizadora se pueden guardar en el equipo de forma fácil, segura y en poco espacio.
- El compartimento de accesorios de la parte trasera del carro de agua ofrece espacio para accesorios adicionales.
- Todos los accesorios están siempre a mano, incluso en movimiento.
Presión media eficiente y perfectamente adaptada
- Hasta 24 bares de presión del agua para una limpieza eficaz y a fondo.
- Limpia de forma segura y fiable incluso las superficies delicadas.
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Presión (bar)
|máx. 24
|Área de presión
|Presión media
|Caudal (l/h)
|máx. 200
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 12 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|300
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|gris
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|349 x 321 x 586
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
- Boquilla de chorro plano
- Filtro de agua integrado
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Ruedas
- Asa telescópica
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Volumen del depósito de agua: 12 l
- Tipo de manguera: Manguera flexible de media presión
- Pistola a presión: Pistola de media presión
- Lanza pulverizadora: corto y largo
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardineras
- llantas
- Cubos de basura
- Persianas/venecianas
- Juguete de jardín
