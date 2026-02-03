Para una limpieza flexible sobre la marcha y en casa, el kit de batería manual OC 7-18 es la elección ideal para eliminar sin esfuerzo la suciedad media. La hidrolimpiadora manual de media presión puede conectarse directamente a la manguera de riego o extraer agua eficazmente de fuentes externas, como barriles o bidones de agua. La manguera de aspiración con filtro de agua incluida permite un alcance de hasta 5 metros. Con la potente batería intercambiable de 18 V de Kärcher, incluida en el equipo de serie, la OC 7-18 es completamente independiente de los suministros externos de corriente y agua. Su diseño sofisticado y ergonómico garantiza un manejo cómodo, mientras que la regulación de la presión con dos posiciones, de 11 a 24 bares, ofrece un ajuste preciso para superficies sensibles o para prolongar la autonomía de la batería. Un indicador LED facilita información sobre el modo en uso y el nivel de batería. El sistema Multi Jet 5 en 1 permite cambiar rápidamente entre cinco tipos de chorro, mientras que la tecnología de boquillas de Kärcher garantiza una limpieza suave y eficaz, incluso en materiales delicados. Así pues, la OC 7-18 ofrece una gran versatilidad, ya sea para acampar, después de una excursión en bicicleta o para el trabajo de jardín.