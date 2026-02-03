Hidrolimpiadora móvil OC 7-18 Handheld Battery Set
El kit de batería portátil OC 7-18 es perfecto para la limpiadora portátil, gracias a su manguera de aspiración, el ajuste de presión y la batería intercambiable de 18 V.
Para una limpieza flexible sobre la marcha y en casa, el kit de batería manual OC 7-18 es la elección ideal para eliminar sin esfuerzo la suciedad media. La hidrolimpiadora manual de media presión puede conectarse directamente a la manguera de riego o extraer agua eficazmente de fuentes externas, como barriles o bidones de agua. La manguera de aspiración con filtro de agua incluida permite un alcance de hasta 5 metros. Con la potente batería intercambiable de 18 V de Kärcher, incluida en el equipo de serie, la OC 7-18 es completamente independiente de los suministros externos de corriente y agua. Su diseño sofisticado y ergonómico garantiza un manejo cómodo, mientras que la regulación de la presión con dos posiciones, de 11 a 24 bares, ofrece un ajuste preciso para superficies sensibles o para prolongar la autonomía de la batería. Un indicador LED facilita información sobre el modo en uso y el nivel de batería. El sistema Multi Jet 5 en 1 permite cambiar rápidamente entre cinco tipos de chorro, mientras que la tecnología de boquillas de Kärcher garantiza una limpieza suave y eficaz, incluso en materiales delicados. Así pues, la OC 7-18 ofrece una gran versatilidad, ya sea para acampar, después de una excursión en bicicleta o para el trabajo de jardín.
Características y ventajas
Limpieza móvil
- Con la manguera de aspiración incluida y la batería intercambiable de 18 V de Kärcher (no incluida en el volumen de suministro), es fácil limpiar sobre la marcha en cualquier sitio, independientemente de las conexiones a la corriente y al agua.
- Gracias a su flexibilidad, se puede utilizar para diversas tareas de limpieza, p. ej. para bicicletas, equipamiento de jardinería y camping, carritos de bebé o limpieza de coches.
- El agua puede suministrarse desde fuentes externas a través de una manguera de riego conectada o de la manguera de aspiración adjunta.
Ajuste de la presión con indicación LED
- En función de la tarea de limpieza, se puede cambiar entre los modos Max (24 bares) y eco!Mode¹⁾ (aprox. 11 bares). Ideal para superficies sensibles o para ampliar la autonomía de la batería hasta 30 minutos.
- La luz LED informa del modo seleccionado y del estado de carga de la batería.
Amplia gama de accesorios
- La Multi Jet combina 5 tipos de chorro en una sola boquilla, que se ajusta cómodamente con solo girar el cabezal.
- La manguera de aspiración permite utilizar el agua de fuentes externas, como un bidón, un cubo o un arroyo. Máxima libertad de movimientos gracias a sus 5 m de longitud.
- La boquilla de espuma permite aplicar detergentes con facilidad y precisión para una limpieza aún más eficaz de la suciedad más resistente.
Presión media, suave y eficaz
- Gracias a la eficiente tecnología de boquillas de Kärcher y a sistema 5 en 1 Multi Jet, la limpiadora a presión limpia con delicadeza y ahorrando agua. La suciedad se elimina eficazmente.
- Ideal para limpiar suavemente objetos delicados, como cojinetes, juntas o cubos de rueda de las bicicletas.
- Limpieza fiable y precisa incluso en lugares de difícil acceso.
Diseño compacto y ligero
- Gracias a su reducido peso y a su diseño ergonómico, la limpiadora de media presión también resulta cómoda para trabajar durante largos periodos de tiempo.
- La compacta construcción del aparato garantiza un tamaño reducido para su transporte y almacenamiento.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Presión (bar)
|máx. 24
|Área de presión
|Presión media
|Caudal (l/h)
|200
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / 14 Modo eco!efficiency: / 30
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|300
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ En el modo eco!Mode, el consumo de agua se reduce en un 20 % y el consumo energético en un 59 % en comparación con el ajuste más alto (modo Max).
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Boquilla de espuma
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Multi Jet 5 en 1
- Manguera de aspiración
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Filtro de agua integrado
- Filtro de equipo
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Cubos de basura
- Coches
- Persianas/venecianas