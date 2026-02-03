Hidrolimpiadora móvil OC 7-18 Handheld Battery Set

El kit de batería portátil OC 7-18 es perfecto para la limpiadora portátil, gracias a su manguera de aspiración, el ajuste de presión y la batería intercambiable de 18 V.

Para una limpieza flexible sobre la marcha y en casa, el kit de batería manual OC 7-18 es la elección ideal para eliminar sin esfuerzo la suciedad media. La hidrolimpiadora manual de media presión puede conectarse directamente a la manguera de riego o extraer agua eficazmente de fuentes externas, como barriles o bidones de agua. La manguera de aspiración con filtro de agua incluida permite un alcance de hasta 5 metros. Con la potente batería intercambiable de 18 V de Kärcher, incluida en el equipo de serie, la OC 7-18 es completamente independiente de los suministros externos de corriente y agua. Su diseño sofisticado y ergonómico garantiza un manejo cómodo, mientras que la regulación de la presión con dos posiciones, de 11 a 24 bares, ofrece un ajuste preciso para superficies sensibles o para prolongar la autonomía de la batería. Un indicador LED facilita información sobre el modo en uso y el nivel de batería. El sistema Multi Jet 5 en 1 permite cambiar rápidamente entre cinco tipos de chorro, mientras que la tecnología de boquillas de Kärcher garantiza una limpieza suave y eficaz, incluso en materiales delicados. Así pues, la OC 7-18 ofrece una gran versatilidad, ya sea para acampar, después de una excursión en bicicleta o para el trabajo de jardín.

Características y ventajas
Limpieza móvil
  • Con la manguera de aspiración incluida y la batería intercambiable de 18 V de Kärcher (no incluida en el volumen de suministro), es fácil limpiar sobre la marcha en cualquier sitio, independientemente de las conexiones a la corriente y al agua.
  • Gracias a su flexibilidad, se puede utilizar para diversas tareas de limpieza, p. ej. para bicicletas, equipamiento de jardinería y camping, carritos de bebé o limpieza de coches.
  • El agua puede suministrarse desde fuentes externas a través de una manguera de riego conectada o de la manguera de aspiración adjunta.
Ajuste de la presión con indicación LED
  • En función de la tarea de limpieza, se puede cambiar entre los modos Max (24 bares) y eco!Mode¹⁾ (aprox. 11 bares). Ideal para superficies sensibles o para ampliar la autonomía de la batería hasta 30 minutos.
  • La luz LED informa del modo seleccionado y del estado de carga de la batería.
Amplia gama de accesorios
  • La Multi Jet combina 5 tipos de chorro en una sola boquilla, que se ajusta cómodamente con solo girar el cabezal. 
  • La manguera de aspiración permite utilizar el agua de fuentes externas, como un bidón, un cubo o un arroyo. Máxima libertad de movimientos gracias a sus 5 m de longitud.
  • La boquilla de espuma permite aplicar detergentes con facilidad y precisión para una limpieza aún más eficaz de la suciedad más resistente.
Presión media, suave y eficaz
  • Gracias a la eficiente tecnología de boquillas de Kärcher y a sistema 5 en 1 Multi Jet, la limpiadora a presión limpia con delicadeza y ahorrando agua. La suciedad se elimina eficazmente.
  • Ideal para limpiar suavemente objetos delicados, como cojinetes, juntas o cubos de rueda de las bicicletas.
  • Limpieza fiable y precisa incluso en lugares de difícil acceso.
Diseño compacto y ligero
  • Gracias a su reducido peso y a su diseño ergonómico, la limpiadora de media presión también resulta cómoda para trabajar durante largos periodos de tiempo.
  • La compacta construcción del aparato garantiza un tamaño reducido para su transporte y almacenamiento.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
  • Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
  • De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
  • Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Especificaciones

Características técnicas

Equipo a batería
Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Presión (bar) máx. 24
Área de presión Presión media
Caudal (l/h) 200
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Autonomía por cada carga de la batería (/min) Modo normal: / 14 Modo eco!efficiency: / 30
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min) 300
Intensidad de salida (A) 0,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 2,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 277 x 75 x 231

¹⁾ En el modo eco!Mode, el consumo de agua se reduce en un 20 % y el consumo energético en un 59 % en comparación con el ajuste más alto (modo Max).

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Boquilla de espuma
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
  • Multi Jet 5 en 1
  • Manguera de aspiración

Equipamiento

  • Aspiración de agua
  • Filtro de agua integrado
  • Filtro de equipo
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Tienda de campaña / equipamiento de acampada
  • Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
  • Cochecito para niños / silla de paseo
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
  • Cubos de basura
  • Coches
  • Persianas/venecianas
