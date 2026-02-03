Limpiadora manual OC Handheld Compact
Limpiadora de mano OC compacta de media presión, con batería de iones de litio, mango plegable y manguera de aspiración, para una limpieza portátil de gran versatilidad, independiente de las conexiones de corriente y agua.
La OC Handheld Compact es una limpiadora manual compacta de media presión para un uso flexible y móvil. Gracias a su batería de iones de litio integrada y a su manguera de aspiración de 5 metros para fuentes de agua externas, podrá limpiar con independencia de una conexión eléctrica o de agua, lo cual resulta ideal para los desplazamientos y para el hogar. Su diseño ligero e innovador con asa retráctil ahorra espacio y facilita el transporte. Con el ajuste de presión con dos posiciones de regulación, la presión puede regularse entre 6 y 15 bares aproximadamente, lo que resulta ideal para limpiar superficies delicadas o prolongar la autonomía de la batería hasta 30 minutos. Un indicador LED ofrece información sobre el modo y la autonomía de la batería. La Multi Jet 4 en 1 permite cambiar rápidamente entre 4 tipos de chorro, mientras que la tecnología de boquillas de Kärcher garantiza una limpieza suave y eficaz. El detergente puede aplicarse con la boquilla prevista para ello. Es un sistema perfecto para un uso sencillo, sin necesidad de complicados montajes, tanto en acampadas o después de excursiones en bicicleta o a pie como en el jardín. La batería se puede cargar a través de un puerto USB-C. No es compatible con conectores para mangueras de riego.
Características y ventajas
Limpiadora portátilCon la manguera de aspiración incluida y la batería recargable integrada, puede limpiar fácilmente sobre la marcha, independientemente de las conexiones de agua y corriente (atención: no es compatible con el conector para mangueras de riego). Gracias a su flexibilidad, se puede utilizar para diversas tareas de limpieza, p. ej. para bicicletas, equipamiento de jardinería y camping, coches o incluso para lavar el perro. El terminal de carga USB de tipo C del equipo permite una carga flexible incluso en movimiento, por ejemplo, en el coche o en la batería externa.
Ajuste de la presión con indicación LEDEn función de la tarea de limpieza, se puede cambiar entre Máx. (15 bar) y eco!Mode¹⁾ (aprox. 6 bar). Ideal para superficies sensibles o para ampliar la autonomía de la batería hasta 30 minutos. La luz LED informa del estado de carga de la batería.
Diseño de equipo ligero y compactoReducción de espacio durante el transporte y el almacenamiento: el innovador diseño del dispositivo permite plegar el mango después de su uso. Así se reduce el tamaño total del sistema OC Handheld Compact. Gracias a su diseño ligero y minimalista, el equipo es fácil de usar y se adapta cómodamente a la mano, incluso cuando se utiliza durante periodos prolongados.
Presión media, suave y eficaz
- Gracias a la eficiente tecnología de boquillas de Kärcher y a sistema 4 en 1 Multi Jet, la limpiadora a presión limpia con delicadeza y ahorrando agua. La suciedad se elimina eficazmente.
- Ideal para limpiar suavemente objetos delicados, como cojinetes, juntas o cubos de rueda de las bicicletas.
- Limpieza fiable y precisa incluso en lugares de difícil acceso.
Amplia gama de accesorios
- La Multi Jet combina 4 tipos de chorro en una sola boquilla, que se ajusta cómodamente con solo girar el cabezal.
- La manguera de aspiración permite utilizar el agua de fuentes externas, como un bidón, un cubo o un arroyo. Máxima libertad de movimientos gracias a sus 5 m de longitud.
- La boquilla de limpieza de intensidad media permite aplicar detergentes fácilmente por zonas extensas, para una limpieza aún más eficaz de la suciedad más resistente.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Presión (bar)
|máx. 15
|Área de presión
|Presión media
|Caudal (l/h)
|150
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|7,2
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / 12 Modo eco!efficiency: / 30
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|3
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ En el modo eco!Mode, el consumo de agua se reduce en un 24 % y el consumo energético en un 54 % (valores medios) en comparación con el ajuste más alto (modo Max).
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cable USB + adaptador 5 V / 2 A (1 unidad cada uno)
- Multi Jet 4 en 1
- Manguera de aspiración
- Botella de detergente
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Filtro de agua integrado
- Mango plegable
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Mascotas / perros
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Cubos de basura
- Motos y ciclomotores
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Persianas/venecianas
Detergentes
RECAMBIOS OC Handheld Compact
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.