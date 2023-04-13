LIMPIEZA DESPUÉS DE UN DÍA DE CAMPING, TREKKING O SURF

Lavado de trajes de neopreno y equipos de surf

Si no quieres que cambie la textura de la tela de tu traje de neopreno, debes eliminar rápidamente y lo antes posible todos los residuos de agua salada de tu equipo después de hacer surf en el mar. Como a menudo no hay una fuente de agua adecuada para poder enjuagar los equipos directamente en la playa, la limpiadora móvil para exteriores OC 3 de Kärcher es especialmente adecuada para eliminar la sal y los restos directamente en el lugar.

El resultado es que podrás eliminar al mismo tiempo la arena y la sal. Sin embargo, antes de limpiar el traje, asegúrate de que esté completamente seco. Dependiendo de la tela, es posible que tengas que ser un poco paciente. Acelerarás el secado si le das la vuelta al traje.