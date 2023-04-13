LIMPIEZA DESPUÉS DE UN DÍA DE CAMPING, TREKKING O SURF
Con la llegada del verano llega la hora de coger la tabla de surf o las botas de montaña y disfrutar de las experiencias al aire libre. Kärcher te ayuda con la limpieza durante esos días. La tabla de surf, las botas solo son dos ejemplos de todo lo que podrás limpiar con nuestras limpiadoras de alta presión en las diferentes situaciones de vacaciones. Descubre nuestra limpiadora móvil OC 3, ideal para eliminar el polvo y la suciedad más ligera.
Lavado de trajes de neopreno y equipos de surf
Si no quieres que cambie la textura de la tela de tu traje de neopreno, debes eliminar rápidamente y lo antes posible todos los residuos de agua salada de tu equipo después de hacer surf en el mar. Como a menudo no hay una fuente de agua adecuada para poder enjuagar los equipos directamente en la playa, la limpiadora móvil para exteriores OC 3 de Kärcher es especialmente adecuada para eliminar la sal y los restos directamente en el lugar.
El resultado es que podrás eliminar al mismo tiempo la arena y la sal. Sin embargo, antes de limpiar el traje, asegúrate de que esté completamente seco. Dependiendo de la tela, es posible que tengas que ser un poco paciente. Acelerarás el secado si le das la vuelta al traje.
La limpieza después de ir de Camping
Limpieza del calzado de montaña
Empieza por eliminar la suciedad más resistente con el chorro de agua de la limpiadora móvil OC 3 y, si es necesario, utiliza un cepillo. Para una limpieza en profundidad, saca también los cordones y las plantillas.
Lava el interior del calzado con agua y detergente y luego enjuaga con agua limpia.
Para el secado, rellena el calzado con papel de periódico y nunca lo coloque directamente al sol o debajo de un calentador, ya que esto podría dañar el material.
Y por último, aplica la cera para calzado apropiada.
Cómo limpiar los utensilios de Camping
Antes de volver a casa o continuar hacia tu próximo destino, tendrás que fregar los platos, recoger las sillas y limpiar el resto de utensilios utilizados. ¿Cómo? Fregándolos y enjuagándolos con tu limpiadora portátil OC 3.
Dependiendo de lo que tengas que limpiar, los 4 litros de agua del depósito serán suficientes, o también puedes usar la manguera de aspiración del Adventure Box. Puedes utilizar agua de un recipiente o balde grande. Y si la batería se está agotando al final de tus vacaciones, simplemente utiliza el adaptador para el coche y trabaja con la energía de la batería del coche.
Eliminar el polvo y el barro después de una caminata
Una vez que hayas completado tu caminata con los más pequeños de la casa y hayas regresado a casa, los pantalones, el anorak y las botas de goma se pueden lavar justo antes de entrar en casa. Si tienes a mano una manguera de jardín, también podrás utilizar una limpiadora manual. De este modo dejarás fuera la suciedad. Lo mismo ocurre con las bicicletas, scooters u otros juguetes de los niños. De todas maneras, te irá de maravilla tener una alfombrilla a la entrada de tu casa, así como una toalla vieja a mano.
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