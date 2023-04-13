2. Comida y dulces. La merienda tiene que ser divertida y que atraiga a los niños a comer.

Puedes hacer la mitad de comida dulce y la otra mitad de comida saludable. Intenta incluir recetas con frutas. Cuanto más saludable mejor. En cuanto a los dulces puedes comprar caramelos y gominolas de la temática de Halloween (gusanillos, arañas, etc.) y algún pastel de chocolate (según el gusto de cada uno). Te damos alguna idea de alguna receta:



a. Muffins y galletas de Halloween: haz magdalenas de diferentes sabores decoradas con fondant y elementos de Halloween como fantasmas, arañas, calabazas, etc. En cuanto a las galletas, elige moldes que tengan forma de fantasma, calabaza y araña. Esparce chocolate por toda la base de la galleta y con una manga pastelera cargada con el chocolate negro o blanco dibuja la cara de los fantasmas, las calabazas y las arañas.

b. Fruta con ojos: Elije cualquier fruta y dale vida con ojos comestibles. Puedes comprarlos en tiendas especializadas de repostería o hacerlos tú mismo con pequeños puntos de chocolate blanco y/o negro derretido.

c. Manzanas de caramelo vampiro: cuando tengas el caramelo listo, sumerge la manzana en él. Déjalas secar durante una hora. Con un cuchillo recorta la boca del vampiro. Corta las nubes de chuches en forma de dientes y pégalas con un poco de caramelo en la boca del vampiro.

d. Tostas momia: Necesitas rebanadas de pan de molde tostado, un poco de tomate frito sobre ellas y unas tiras de queso que utilizaras para envolver las tostadas, eso sí, deja algún hueco para colocar dos aceitunas negras para los ojos.

3. Linternas. Lo primero es elegir una calabaza grande.

Una vez la tengas, debes abrirla por arriba y vaciarla por dentro con la ayuda de un cuchillo. Es importante que el fondo quede liso para poder colocar una vela una vez esté terminado. Ahora es el momento de diseñar tu cara en la calabaza. Coge el cuchillo y recorta los ojos, la nariz, la boca y todos los elementos sobrantes. ¡Haz volar tu imaginación!