SIEMPRE DESPUÉS DE UNA FIESTA DE HALLOWEEN, TOCA LIMPIAR.
Todos sabemos que Halloween es una época festiva del año llena de diversión, fantasía, magia y alegría, pero también tiene un lado oscuro: Halloween puede ser una de las noches con más desorden del año. Desde Kärcher queremos ayudarte a preparar tu fiesta de Halloween perfecta y de paso volver a dejar tu casa resplandeciente. ¿Truco o trato?
1. Decoración. Crea tú mismo la decoración de tu fiesta de Halloween. Puedes utilizar los siguientes materiales:
a. Convierte medias rotas en telaraña.
b. Pinta los cacahuetes de espuma (materiales para embalaje) y conviértelos en gusanos.
c. Crea tus propias máscaras de Halloween con cartón.
d. Convierte cajas de cartón en lápidas.
e. Crea otros objetos decorativos con bolsas de red para naranjas, bolas de algodón, hojas y ramas del patio, etc.
f. Para la mesa, utiliza pajitas, manteles y servilletas decoradas con dibujos de calabazas y murciélagos. Puedes dibujar en los vasos y escribir los nombres de cada niño.
Si ya lo hiciste el año anterior, reutiliza la decoración.
2. Comida y dulces. La merienda tiene que ser divertida y que atraiga a los niños a comer.
Puedes hacer la mitad de comida dulce y la otra mitad de comida saludable. Intenta incluir recetas con frutas. Cuanto más saludable mejor. En cuanto a los dulces puedes comprar caramelos y gominolas de la temática de Halloween (gusanillos, arañas, etc.) y algún pastel de chocolate (según el gusto de cada uno). Te damos alguna idea de alguna receta:
a. Muffins y galletas de Halloween: haz magdalenas de diferentes sabores decoradas con fondant y elementos de Halloween como fantasmas, arañas, calabazas, etc. En cuanto a las galletas, elige moldes que tengan forma de fantasma, calabaza y araña. Esparce chocolate por toda la base de la galleta y con una manga pastelera cargada con el chocolate negro o blanco dibuja la cara de los fantasmas, las calabazas y las arañas.
b. Fruta con ojos: Elije cualquier fruta y dale vida con ojos comestibles. Puedes comprarlos en tiendas especializadas de repostería o hacerlos tú mismo con pequeños puntos de chocolate blanco y/o negro derretido.
c. Manzanas de caramelo vampiro: cuando tengas el caramelo listo, sumerge la manzana en él. Déjalas secar durante una hora. Con un cuchillo recorta la boca del vampiro. Corta las nubes de chuches en forma de dientes y pégalas con un poco de caramelo en la boca del vampiro.
d. Tostas momia: Necesitas rebanadas de pan de molde tostado, un poco de tomate frito sobre ellas y unas tiras de queso que utilizaras para envolver las tostadas, eso sí, deja algún hueco para colocar dos aceitunas negras para los ojos.
3. Linternas. Lo primero es elegir una calabaza grande.
Una vez la tengas, debes abrirla por arriba y vaciarla por dentro con la ayuda de un cuchillo. Es importante que el fondo quede liso para poder colocar una vela una vez esté terminado. Ahora es el momento de diseñar tu cara en la calabaza. Coge el cuchillo y recorta los ojos, la nariz, la boca y todos los elementos sobrantes. ¡Haz volar tu imaginación!
¡AHORA TOCA LIMPIAR TODO EL DESASTRE!
Te queremos ayudar para que la limpieza de después de tu fiesta de Halloween no sea una pesadilla. Recuerda que Halloween ya se ha terminado.
¡Atento a estos consejos!
Empezamos con los caramelos y golosinas.
A los niños les encantan comer los caramelos y las golosinas durante la fiesta de Halloween. El residuo pegajoso que dejan tanto las golosinas como los caramelos derretidos pueden ser muy difíciles de quitar y limpiar. Para ello, te aconsejamos una limpiadora de vapor que te ayudará a eliminar estos residuos pegajosos desinfectando toda la superficie y, además, sin utilizar químicos, solo con vapor.
Manchas de chocolate
Probablemente que el chocolate haya estado presente en la merienda de la fiesta de Halloween como uno de los ingredientes principales. Y, todavía es más probable que los niños hayan dejado manchas de chocolate en los muebles o en el sofá. Para eliminar las manchas en los tejidos, puedes utilizar nuestra lava-aspiradora SE 4002 Plus. Estas dos máquinas de limpieza harán desaparecer las manchas de un modo particularmente eficaz. Consiguen una limpieza a fondo de las fibras de las superficies textiles. El agua y el detergente RM 519 se pulverizan a presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspiran con la suciedad desprendida.
Manchas en el suelo
Si por lo contrario te encuentras manchas de chocolate en el suelo, el producto de limpieza ideal es la fregona eléctrica FC 7 sin cable. Esta fregona eléctrica limpia en un solo paso. Así te ahorrarás hasta un 50% de tiempo*. Además, friega siempre con agua limpia.
*La FC 7 sin cable permite un ahorro de tiempo de hasta el 50%, ya que con ella los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar.
¡OH NO! La cera de las velas.
Puede que hayas utilizado varias velas para la decoración de tu fiesta. Es muy probable que a la hora de recoger y limpiar, te encuentres cera de las velas en el mobiliario o incluso en el suelo. Pero no te asustes, te explicamos cómo sacar la cera y cómo limpiar la superficie para que quede totalmente limpia, como si nada hubiera pasado.
Con la ayuda de una espátula, rasca la cera solidificada para quitarla de la superficie. Una vez rascada, si ésta se encuentra en el suelo, puedes pasar una escoba eléctrica KB 5 para barrer los restos sin esfuerzo y sin la necesidad de agacharte. En el caso de que la cera se encuentre encima de un mueble, elimina los restos con un trapo. Ésta escoba eléctrica también te irá bien para barrer el confeti u otro elemento de fiesta que se haya utilizado.
Para dejar la superficie totalmente limpia y desinfectada, te recomendamos pasar una limpiadora de vapor. Pero sobretodo y muy importante, hacerlo una vez la cera esté eliminada de la superficie.