Consejos de limpieza durante la navidad
La cena de adviento, la comida del día de navidad, la fiesta de Nochevieja: comienza el período de las fiestas y celebraciones familiares. Pero, ¿cómo conseguir que todo esté resplanciente antes de que la familia y los amigos vengan a visitarnos? Estos consejos te garantizan una Navidad relajada y limpia.
Perfectamente preparados para los días de fiesta
Todos conocemos la sensación: hacer galletas de Navidad, comprar regalos, invitar a la familia, preparar la cena de Navidad y, de repente, las tranquilas y esperadas vacaciones de Navidad se vuelven estresantes. Te proponemos ayuda para que no tengas que preocuparte por invertir largas horas en la limpieza de antes y durante los días de fiesta, para superar la inspección de tu suegra de los cristales de las ventanas, o incluso de tener que rascar el hielo de los parabrisas de tu coche todas las mañanas.
Adiós al hielo: una vista despejada y un buen viaje
Si te ves obligado a aparcar tu vehículo cada día fuera en los días de invierno, ya eres un experto en el ritual matutino de tener que rascar el hielo de los cristales, verdad?. Las manos frías, los estiramientos extenuantes hacia arriba y hacia abajo y las mangas húmedas de tu abrigo forman parte de la rutina de cada día, antes de comenzar el día correctamente. El rascador de hielo eléctrico EDI 4 pondrá fin a todo eso. Elimina rápidamente el hielo y la nieve de las ventanas; dependiendo del hielo y el tipo de vehículo, sólo necesitarás dos o tres minutos.
Nuestro rascador de hielo, con funcionamiento por batería, elimina incluso las capas más gruesas de hielo. El rascado formará a partir de ahora parte del pasado. A partir de ahora los propietarios de automóviles podrán comenzar su día de buen humor y concentrarse en las cosas realmente importantes de la vida.
Increíblemente limpio: sin rastro de franjas ni gotas
No solo es importante tener limpias las ventanas de tu coche: en otros muchos lugares también han de brillar las ventanas y cristaleras durante la Navidad. Pero seamos honestos: la limpieza de ventanas no es una tarea divertida. Al menos no si has hecho un gran esfuerzo para limpiarlos, solo para ver que están cubiertos de rayas y rastros de franjas tan pronto como la luz brilla sobre ellos. Una limpiadora de cristales Window Vac puede proporcionar la solución: y con la limpiadora de cristales WV 6, incluso las ventanas más altas se pueden limpiar en un solo movimiento sin dejar ni rastro de franjas.
Por cierto, una limpiadora de cristales Window Vac no solo puedes utilizarla para limpiar las ventanas. También son un aliado de limpieza fiel en otras superficies de cristal y superficies lisas del hogar, como por ejemplo, las mampañas de la ducha, los azulejos del baño y la cocina, espejos, mesas de cristal, puertas de vidrio y vitrinas.
Friega el suelo y olvídate del cubo
¿Alguna vez has tenido la impresión de que el suelo estaba más limpio antes de fregarlo que después? Esto sucede mucho con las fregonas convencionales, cuando la suciedad, en lugar de desaparecer, se mueve de una esquina a otra con cada pasada. Porque el agua en el que vamos enjuagando nuestra fregona se va ensuciando. Molesto, especialmente si se supone que el suelo ha de estar impecable para las celebraciones navideñas. Sin olvidar el cubo, que en realidad solo se interpone y te molesta en el camino.
Las cosas son más fáciles con una fregadora de suelos que funciona con baterías: los rodillos giratorios de la FC 7 se humedecen continuamente con agua limpia, mientras que la suciedad se recoge y se deposita en un depósito separado. El suelo estará seco de nuevo en un instante. Por lo tanto, podrás darle otra pasada rápida incluso antes de que lleguen los primeros invitados de las fiestas.
Ayuda rápida para los pequeños percances
La limpieza en profundidad antes de que comiencen las vacaciones de Navidad generalmente no es suficiente. Aún pueden pasar muchas cosas incluso durante las fiestas: cocinar la cena de Navidad cubre el horno y la placa con manchas de grasa, gotas de cera de las velas en la mesa decorada o sobre el mantel, o se derrama un vaso de vino durante la comida. No te preocupes: tenemos los trucos correctos que te pueden ayudar y te solucionarán rápidamente estos percances menores.
Elimina rápidamente la cera derramada
La cera caliente llega rápidamente al mantel, al suelo, la alfombra o incluso al sofá. Cuando la cera se ha endurecido, las piezas más grandes se pueden raspar con cuidado con la parte posterior de un cuchillo o una cuchara. Para la cera restante, coloca papel secante o papel de cocina en el área afectada. Luego mueve una plancha a fuego medio sobre ella hasta que la cera se haya absorbido por completo. Alternativamente, derrite la cera con una limpiadora a vapor, un secador de pelo o vertiéndole agua caliente, y luego retírala con un trozo de papel de cocina. Importante: Para tapicería y textiles que contengan fibras artificiales, consulta siempre las instrucciones del fabricante.
Sin manchas en la alfombra
Durante una conversación animada, es tan fácil y rápido que ocurra: se derrama un vaso de vino tinto sobre la alfombra. La reacción debe ser rápida para evitar manchas permanentes. Para ello, debes aplicar un paño limpio sobre el área manchada. Después aplica sobre este área un quitamanchas universal. Por cierto, la sal no es una buena solución: atrae la humedad, pero por regla general el vino es absorbido por la fibra más rápidamente de lo que la sal puede absorberlo. Además, la suciedad o las manchas de chocolate se pueden quitar fácilmente con el filo de un cuchillo.
Eliminar la grasa en la cocina
La preparación del pavo de Navidad, galletas, cenas asadas: el período de Navidad significa un tiempo difícil y un reto para muchas cocinas. Con una limpiadora de vapor y un cepillo redondo, la grasa y los restos de comida incrustados en el horno se pueden aflojar en un momento y luego solo se deberán repasar después con un paño. Los restos de comida incrustados en la cocina y la encimera también se pueden quitar sin esfuerzo gracias a la utilización del vapor: coloca una almohadilla de acero inoxidable en el cepillo redondo y limpia toda la encimera mientras aplicas vapor continuamente. El vapor forma una capa lubricante para evitar arañazos. Con la boquilla para suelos, el suelo de la cocina se puede limpiar rápidamente de manchas de grasa.