Adiós al hielo: una vista despejada y un buen viaje

Si te ves obligado a aparcar tu vehículo cada día fuera en los días de invierno, ya eres un experto en el ritual matutino de tener que rascar el hielo de los cristales, verdad?. Las manos frías, los estiramientos extenuantes hacia arriba y hacia abajo y las mangas húmedas de tu abrigo forman parte de la rutina de cada día, antes de comenzar el día correctamente. El rascador de hielo eléctrico EDI 4 pondrá fin a todo eso. Elimina rápidamente el hielo y la nieve de las ventanas; dependiendo del hielo y el tipo de vehículo, sólo necesitarás dos o tres minutos.

Nuestro rascador de hielo, con funcionamiento por batería, elimina incluso las capas más gruesas de hielo. El rascado formará a partir de ahora parte del pasado. A partir de ahora los propietarios de automóviles podrán comenzar su día de buen humor y concentrarse en las cosas realmente importantes de la vida.