Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el kit de conectores de manguera con conector de manguera 1/2", 5/8" y conector de manguera 1/2", 5/8" con Aqua Stop. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego.