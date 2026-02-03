Acoplamiento para mangueras set 1/2", 5/

Kit de conectores de manguera con conector de manguera 1/2", 5/8" y conector de manguera 1/2", 5/8" con Aqua Stop

Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el kit de conectores de manguera con conector de manguera 1/2", 5/8" y conector de manguera 1/2", 5/8" con Aqua Stop. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego.

Características y ventajas
Aqua Stop
  • El usuario no se moja al desacoplar
Diseño ergonómico
  • Para facilitar el manejo
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″
Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 61 x 36 x 36
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Árboles
  • Huerto
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín