Acoplamiento para mangueras set 1/2", 5/
Kit de conectores de manguera con conector de manguera 1/2", 5/8" y conector de manguera 1/2", 5/8" con Aqua Stop
Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el kit de conectores de manguera con conector de manguera 1/2", 5/8" y conector de manguera 1/2", 5/8" con Aqua Stop. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego.
Características y ventajas
Aqua Stop
- El usuario no se moja al desacoplar
Diseño ergonómico
- Para facilitar el manejo
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″
|Color
|amarillo
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|61 x 36 x 36
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Árboles
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín