Juego de aros estancos
Kit de sellado con 3 anillos de sellado (2 para G3/4, 1 para G1). Filtro previo incluido para conexiones de grifo G3/4.
Las conexiones de grifo, conectores de manguera y mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, el kit de sellado con tres anillos de sellado (2 para G3/4, 1 para G1). Además, el kit de sellado incluye un filtro previo para conexiones de grifo G3/4. El kit de sellado es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y todos los sistemas Click disponibles.
Características y ventajas
1 filtro previo para adaptadores de grifo G3/4.
- Para la conexión rápida con la manguera de riego
3 aros estancos (2 para G3/4, 1 para G1)
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|30 x 30 x 3