Procesos seguros en la industria alimentaria
Los procesos de producción limpios, la garantía de calidad, la higiene óptima y la prevención de la contaminación son factores clave del éxito en el procesamiento de alimentos. Esto genera grandes cantidades de polvo fino y explosivo. Los equipos de aspiración industrial de Kärcher trabajan de forma higiénica, limpian de forma económica.
Uso:
- Aspirar el polvo de alimentos de, por ejemplo, harina, azúcar, levadura, tabaco
- Aspirar restos de alimentos líquidos
- Aspirar restos de alimentos con fragmentos de vidrio
- Integrado en la limpieza de mantenimiento o continuamente en el proceso de producción.
Desafío:
- Tareas de aspiración versátiles y tipos de suciedad: Roturas de alimentos, tipos de polvo (potencialmente explosivo, de libre flotación, adhesivo, húmedo), grasas, aceites y claras de huevo, líquidos.
- Riesgo de explosiones de polvo.
- Contaminación (cruzada), contaminación microbiana, alteración del sabor, peligro de resbalones.
Resultado:
- Los procesos de producción se mantienen limpios y los tiempos de inactividad se minimizan.
- Aspiración fiable de polvo explosivo por máquinas con certificación ATEX
- Soluciones duraderas, confiables, compactas y económicas.
- Filtros efectivos y limpieza de filtros