Procesos seguros en la industria alimentaria

Los procesos de producción limpios, la garantía de calidad, la higiene óptima y la prevención de la contaminación son factores clave del éxito en el procesamiento de alimentos. Esto genera grandes cantidades de polvo fino y explosivo. Los equipos de aspiración industrial de Kärcher trabajan de forma higiénica, limpian de forma económica.