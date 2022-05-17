INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, PROCESAMIENTO DE METALES Y DISEÑO DE MAQUINARIA
La industria metalúrgica, desde la metalurgia hasta la industria metalúrgica, pasando por el sector automovilístico es una industria clave con procesos avanzados. En el procesamiento de metales, se generan grandes cantidades de virutas abrasivas mezcladas con lubricantes refrigerantes. La limpieza de piezas y componentes de trabajo, así como de herramientas de trabajo, también durante el proceso, comprende tareas importantes que tienen una influencia significativa en la eficiencia y la economía. Con nuestras soluciones de aspiración de Kärcher usted obtiene la fiabilidad óptima del proceso y la garantía de calidad.
Uso:
- Los aspiradores industriales pueden absorber las virutas y los fluidos de todos los procesos de mecanizado que generan virutas, como el fresado, el torneado, el taladrado, el rectificado, el desbarbado y el cepillado.
- Aspiración estacionaria de equipos de mecanizado con eliminación continua de virutas y polvo.
- Mantenimiento y limpieza de piezas y máquinas.
Aspiración continua de máquinas durante el proceso.
Desafío:
- Contaminación del equipo de mecanizado debido a las virutas (afiladas), el polvo de amolado, el polvo de esmerilado de la pintura, la escoria, el polvo combustible, el lubricante de refrigeración y las emulsiones.
- Separación de virutas y lubricantes refrigerantes.
Ventajas:
- Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
- Reducir el tiempo de inactividad de los equipos de mecanizado.
- Aumentar la precisión de la producción.
- Aumentar la fiabilidad del trabajo y los procesos.
- Separar las virutas y los líquidos.
- Soluciones duraderas y robustas.
- Funcionamiento continuo y tiempos de limpieza rápidos gracias a la alta potencia de aspiración.