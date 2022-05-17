INDUSTRIA DEL VIDRIO Y LA PIEDRA
Al procesar piedra y vidrio se generan residuos de aspiración extremadamente finos, afilados y abrasivos. Un desafío que los sistemas de aspiración industrial Kärcher superan sin problema y de una forma sostenible con nuestras soluciones de aspiración. El objetivo es conseguir una producción industrial segura de piedra y vidrio.
Uso:
- Limpieza de la máquina a menudo con grandes cantidades de líquido.
- Aspirar el polvo de cemento en cintas transportadoras, embudos de llenado, líneas de llenado, etc.
Desafío:
- Grandes cantidades de polvo
- Aspiración de material con bordes afilados
- Grandes cantidades de agua de enfriamiento
Ventajas:
- Garantía de calidad y los procesos operativos.