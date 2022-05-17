INDUSTRIA DEL VIDRIO Y LA PIEDRA

Al procesar piedra y vidrio se generan residuos de aspiración extremadamente finos, afilados y abrasivos. Un desafío que los sistemas de aspiración industrial Kärcher superan sin problema y de una forma sostenible con nuestras soluciones de aspiración. El objetivo es conseguir una producción industrial segura de piedra y vidrio.

 

Persona trabajando en industria del vidrio y la piedra

Uso:

  • Limpieza de la máquina a menudo con grandes cantidades de líquido.
  • Aspirar el polvo de cemento en cintas transportadoras, embudos de llenado, líneas de llenado, etc.

Desafío:

  • Grandes cantidades de polvo
  • Aspiración de material con bordes afilados
  • Grandes cantidades de agua de enfriamiento

Ventajas:

  • Garantía de calidad y los procesos operativos.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Extractores de polvo industrial