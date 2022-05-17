INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y ÓPTICA

Producción sin generación de polvo en la industria eléctrica y óptica. En la industria electrónica y en la óptica, los procesos de producción generan un polvo extremadamente fino capaz de dañar los componentes y que debe ser aspirado directamente durante el proceso. Nuestros sistemas de aspiración, como nuestro aspirador industrial, eliminan el polvo fino y le ayudan a alcanzar estos objetivos y a proteger al mismo tiempo sus sofisticados sistemas de producción.

Aspiración industrial Kärcher en industria electrónica y óptica

Uso:

  • Fresado de componentes eléctricos.
  • Pulido de elementos ópticos.

Desafío:

  • Polvo altamente abrasivo.
  • Polvo capaz de destruir componentes.

Ventajas:

  • Garantía de calidad y de los procesos operativos.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones