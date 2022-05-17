Industria gráfica.

Producción limpia desde el papel hasta la impresión. La producción de medios impresos implica el uso y la creación de polvo de papel, polvo de pintura, colorantes líquidos y tóneres. Estas sustancias, algunas de las cuales son muy tóxicas, requieren soluciones de aspiración industrial de alto rendimiento, que llevamos décadas desarrollando para la industria de la impresión.

Aspiración industrial Kärcher en la industria gráfica

Uso:

  • Aspiración de fibras de celulosa durante la limpieza de máquinas en la industria papelera.
  • Aspirar recortes de papel finos y gruesos de las máquinas de corte.
  • Limpieza de impresoras.
  • Aspirar polvo de pintura.

Desafío:

  • Polvo extremadamente fino y explosivo.
  • Recortes de papel grandes.

Ventajas:

  • Garantizar la calidad y los procesos operativos.
  • Medida de seguridad y salud.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones