Industria gráfica.
Producción limpia desde el papel hasta la impresión. La producción de medios impresos implica el uso y la creación de polvo de papel, polvo de pintura, colorantes líquidos y tóneres. Estas sustancias, algunas de las cuales son muy tóxicas, requieren soluciones de aspiración industrial de alto rendimiento, que llevamos décadas desarrollando para la industria de la impresión.
Uso:
- Aspiración de fibras de celulosa durante la limpieza de máquinas en la industria papelera.
- Aspirar recortes de papel finos y gruesos de las máquinas de corte.
- Limpieza de impresoras.
- Aspirar polvo de pintura.
Desafío:
- Polvo extremadamente fino y explosivo.
- Recortes de papel grandes.
Ventajas:
- Garantizar la calidad y los procesos operativos.
- Medida de seguridad y salud.