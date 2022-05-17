Industria maderera

Allí donde se realizan trabajos de serrado, cepillado y lijado. En la industria de la madera y fabricación de muebles, el serrín, las virutas y el polvo de lijado suponen un riesgo continuo y grave para la salud. Además, estas sustancias pueden ser fácilmente inflamables o incluso explosivas. El uso de nuestros sistemas de aspiración especializados le permite evitar de forma fiable que el polvo y las virutas se acumulen y se conviertan en un peligro en el lugar de trabajo.