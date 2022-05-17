Industria maderera

Allí donde se realizan trabajos de serrado, cepillado y lijado. En la industria de la madera y fabricación de muebles, el serrín, las virutas y el polvo de lijado suponen un riesgo continuo y grave para la salud. Además, estas sustancias pueden ser fácilmente inflamables o incluso explosivas. El uso de nuestros sistemas de aspiración especializados le permite evitar de forma fiable que el polvo y las virutas se acumulen y se conviertan en un peligro en el lugar de trabajo.

Limpieza Kärcher en procesamiento madera

Uso:

  • Limpieza de mantenimiento y limpieza de máquinas.
  • Los aspiradores industriales eliminan las virutas y el polvo en fresadoras, lijadoras, sierras, herramientas manuales, etc. y proporcionan una aspiración continua.

Desafío:

  • Polvo fácilmente inflamable a altamente explosivo.
  • Polvo peligroso para la salud.
  • Grandes cantidades de polvo frecuentes.

Ventajas:

  • Protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para polvo / sólidos

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones