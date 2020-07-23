INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, PROCESAMIENTO DE METALES Y DISEÑO DE MAQUINARIA

La industria metalúrgica, desde la metalurgia hasta la industria metalúrgica, pasando por el sector automovilístico es una industria clave con procesos avanzados. En el procesamiento de metales, se generan grandes cantidades de virutas abrasivas mezcladas con lubricantes refrigerantes. La limpieza de piezas y componentes de trabajo, así como de herramientas de trabajo, también durante el proceso, comprende tareas importantes que tienen una influencia significativa en la eficiencia y la economía. Con nuestras soluciones de aspiración de Kärcher usted obtiene la fiabilidad óptima del proceso y la garantía de calidad.