Industria gráfica.

Producción limpia desde el papel hasta la impresión. La producción de medios impresos implica el uso y la creación de polvo de papel, polvo de pintura, colorantes líquidos y tóneres. Estas sustancias, algunas de las cuales son muy tóxicas, requieren soluciones de aspiración industrial de alto rendimiento, que llevamos décadas desarrollando para la industria de la impresión.