PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l

Eliminación de grasas y fosfatado en un solo paso. Genera una protección anticorrosiva temporal y proporciona una buena base de adherencia para la pintura. Procesado, genera capas de fosfato de hierro azul amarillento.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 2
Peso (kg) 23,7
Peso (con embalaje) (kg) 24,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Eficaz desengrasante y agente para el fosfatado
  • Produce capas de fosfato de hierro azules y amarillas
  • Protege de forma fiable durante varios días contra la corrosión
  • Ofrece una buena base adhesiva de pintura
  • Almacenamiento y manejo sencillos
  • Valor de pH en concentrado aproximadamente 2
  • Líquido claro e incoloro
  • Tensoactivos biodegradables
  • Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
  • Sin NTA
  • Sin COV
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Atención
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
  • P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Campos de aplicación
  • Desengrasado y fosfatado
  • Desengrasado de superficies
Accesorios