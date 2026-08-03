PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
Eliminación de grasas y fosfatado en un solo paso. Genera una protección anticorrosiva temporal y proporciona una buena base de adherencia para la pintura. Procesado, genera capas de fosfato de hierro azul amarillento.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|2
|Peso (kg)
|23,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|24,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Eficaz desengrasante y agente para el fosfatado
- Produce capas de fosfato de hierro azules y amarillas
- Protege de forma fiable durante varios días contra la corrosión
- Ofrece una buena base adhesiva de pintura
- Almacenamiento y manejo sencillos
- Valor de pH en concentrado aproximadamente 2
- Líquido claro e incoloro
- Tensoactivos biodegradables
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
- Sin COV
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Atención
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies