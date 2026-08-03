Agente de secado VehiclePro RM 893 Klear!Dry, 20l, 20l
Agente de secado VehiclePro RM 893 Klear!: dispersión rápida con formación reducida de microperlas para unos resultados de limpieza óptimos. Uso económico, resistente a las heladas (–10 °C), conforme a VDA.
El agente secador VehiclePro Klear!Dry RM 893, muy económico y de alto rendimiento, es un secador convincente y eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, ya que garantiza una ruptura rápida y explosiva de la película de agua y, por tanto, los mejores resultados de secado, independientemente de la dureza del agua. VehiclePro Klear!Dry RM 893 cumple la normativa VDA y, con un rendimiento de 150 vehículos por litro, cunde mucho y resulta por tanto muy económico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|4
|Peso (con embalaje) (kg)
|20,6
Propiedades
- Agente de secado eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos
- También puede utilizarse como cera caliente para la conservación de vehículos
- Rompe la película de agua rápidamente en grandes superficies
- Excelente resultado de secado
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Protege eficazmente durante hasta 4 lavados
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Altamente concentrado
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280a Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Campos de aplicación
- Coches
- Lavado de vehículos industriales