El agente secador VehiclePro Klear!Dry RM 893, muy económico y de alto rendimiento, es un secador convincente y eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, ya que garantiza una ruptura rápida y explosiva de la película de agua y, por tanto, los mejores resultados de secado, independientemente de la dureza del agua. VehiclePro Klear!Dry RM 893 cumple la normativa VDA y, con un rendimiento de 150 vehículos por litro, cunde mucho y resulta por tanto muy económico.