VehiclePro Klear!Glow RM 894 de Kärcher es un producto altamente concentrado, extremadamente económico y conforme a la VDA para el tratamiento con cera de automóviles y vehículos industriales en túneles de lavado e instalaciones de lavado en autoservicio. La eficaz cera protege la pintura de los factores ambientales dañinos durante hasta 8 lavados, aportando además un brillo espectacular. La formulación especial provoca una modificación de la superficie que permite una mejor reflexión de la luz y, por tanto, una capa de cuidado duradera de alto brillo. Además, la cera garantiza excelentes resultados de secado gracias a sus efectos hidrófobos y, con un rendimiento de unos 100 vehículos por litro, también es sinónimo de máxima rentabilidad.