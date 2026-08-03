El champú para cepillos RM 811 Classic VehiclePro es adecuado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos para el lavado de automóviles y vehículos industriales. Elimina de forma fiable la grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad típica de la carretera, favorece eficazmente las propiedades de deslizamiento de los cepillos, retrasa paralelamente la aparición de suciedad y mantiene así su funcionalidad. Además, RM 811 Classic también puede utilizarse como espuma activa y protege las superficies pintadas. El champú para cepillos de alto rendimiento permite limpiar hasta 100 automóviles por litro, se adapta a los productos de cera posteriores y evita así posibles rayas en la pintura. Los tensioactivos contenidos en la formulación son biodegradables según la OCDE. Además separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.