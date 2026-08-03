Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 20l
Champú para cepillos concentrado, que limpia activamente, compatible con la cera y conforme a VDA. La combinación de sustancias activas favorece las propiedades deslizantes de los cepillos y protege así la superficie del vehículo.
El champú para cepillos RM 811 Classic VehiclePro es adecuado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos para el lavado de automóviles y vehículos industriales. Elimina de forma fiable la grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad típica de la carretera, favorece eficazmente las propiedades de deslizamiento de los cepillos, retrasa paralelamente la aparición de suciedad y mantiene así su funcionalidad. Además, RM 811 Classic también puede utilizarse como espuma activa y protege las superficies pintadas. El champú para cepillos de alto rendimiento permite limpiar hasta 100 automóviles por litro, se adapta a los productos de cera posteriores y evita así posibles rayas en la pintura. Los tensioactivos contenidos en la formulación son biodegradables según la OCDE. Además separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|9
|Peso (kg)
|20,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Champú cepillo eficaz para el lavado de automóviles y vehículos industriales
- Elimina de forma fiable la grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad producida por insectos
- Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
- Reduce significativamente el ensuciamiento de los cepillos
- Es compatible con la cera, por lo que evita las rayas en la superficie de la pintura
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Tensoactivos biodegradables
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Campos de aplicación
- Vehículos
- Lavado de vehículos industriales