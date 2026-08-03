Champú para cepillos VehiclePro RM 891 Klear!Brush, 20l, 20l
Champú para cepillos VehiclePro RM 891 Klear!: limpieza intensa que protege la pintura, contribuye a la autolimpieza de los cepillos y alarga su vida útil. Favorece un secado rápido y cumple con las normas VDA.
Nuestro cepillo VehiclePro Klear RM 891 es un champú para cepillos altamente eficaz con efecto hidrófobo para obtener los mejores resultados de limpieza y secado al lavar automóviles y vehículos industriales en instalaciones de lavado de vehículos. Aumenta el deslizamiento de los cepillos, ayudando así a proteger las superficies pintadas y también favorece el proceso de autolimpieza de los cepillos, manteniendo su valor y prolongando su funcionalidad. El champú para cepillos de muy alto rendimiento de Klear!Line de Kärcher permite limpiar hasta 200 automóviles por litro, por lo que resulta especialmente económico. Klear!Brush RM 891 también puede utilizarse como espuma activa si es necesario. Es conforme a VDA y separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite. Los tensioactivos contenidos en la formulación son biodegradables según la OCDE.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|11
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,1
Propiedades
- Champú cepillo eficaz para el lavado de automóviles y vehículos industriales
- Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
- Proporciona un secado perfecto gracias al efecto hidrófobo
- Favorece la capacidad deslizante de los cepillos
- Altamente concentrado
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
- Coches
- Lavado de vehículos industriales