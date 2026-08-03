Nuestro cepillo VehiclePro Klear RM 891 es un champú para cepillos altamente eficaz con efecto hidrófobo para obtener los mejores resultados de limpieza y secado al lavar automóviles y vehículos industriales en instalaciones de lavado de vehículos. Aumenta el deslizamiento de los cepillos, ayudando así a proteger las superficies pintadas y también favorece el proceso de autolimpieza de los cepillos, manteniendo su valor y prolongando su funcionalidad. El champú para cepillos de muy alto rendimiento de Klear!Line de Kärcher permite limpiar hasta 200 automóviles por litro, por lo que resulta especialmente económico. Klear!Brush RM 891 también puede utilizarse como espuma activa si es necesario. Es conforme a VDA y separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite. Los tensioactivos contenidos en la formulación son biodegradables según la OCDE.