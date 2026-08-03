Detergente de prelavado VehiclePro RM 890 Klear!Prewash, 200l, 200l
Detergente de prelavado VehiclePro RM 890 Klear!: alcalino, elimina rápidamente la suciedad de exteriores, la grasa y los insectos. Conforme a VDA y apto para todos los sistemas de agua tratada y durezas de agua.
Especialmente potente y al mismo tiempo cuidadoso con la pintura de automóviles y vehículos industriales: el limpiador previo alcalino altamente concentrado VehiclePro Klear RM 890 para su uso en instalaciones de lavado de vehículos convence especialmente en caso de suciedad intensa causada por restos de insectos adheridos, pero también disuelve de forma fiable la suciedad de grasa, aceite y emisiones. Esto significa que el detergente de Klear!Line de Kärcher desempeña un papel importante a la hora de conseguir un resultado de limpieza excelente. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 es conforme a VDA, funciona con todo tipo de durezas de agua y sistemas de agua de proceso y, con un rendimiento de hasta 100 automóviles por litro, es especialmente económico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|12
|Peso (con embalaje) (kg)
|225
Propiedades
- Altamente concentrado
- Gran potencia de limpieza y al mismo tiempo cuidadoso con la superficie del vehículo
- Consigue sin esfuerzo un excelente resultado de limpieza
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Desincrusta eficazmente los restos de grasa, aceite y emisiones. Hace engrosar la suciedad de los insectos para desprenderla eficazmente.
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Vehículos