Detergente espumante VehiclePro RM 838, 20l
El detergente espumante alcalino RM 838 para el lavado de vehículos sin contacto elimina la suciedad resistente de aceite y grasa, restos de insectos y suciedad de la calle sin esfuerzo y protegiendo al mismo tiempo la pintura.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|13
|Peso con embalaje incluido (kg)
|22,8
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
- Lavado de vehículos
- Lavado de vehículos industriales