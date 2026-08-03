Espuma activa VehiclePro Classic, 200l
Espuma activa de alto poder limpiador para la eliminación eficaz de aceites, grasas y suciedad mineral. Cumple la normativa VDA y es delicada con las superficies y los cepillos.
Ingredientes seleccionados y una formulación especial para una limpieza suave y a la vez intensiva de automóviles y vehículos industriales: la espuma activa RM 812 Classic de Kärcher. Adecuada para su uso en estaciones de lavado en autoservicio, así como en instalaciones de lavado de vehículos, la espuma activa, especialmente densa, disuelve eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad mineral de las superficies de los vehículos. La espuma RM 812 Classic también puede utilizarse como champú para cepillos. La espuma, brillante y voluminosa, facilita el deslizamiento de los cepillos, protegiendo la pintura y reduciendo significativamente el reensuciamiento de los cepillos. Además, la espuma activa de alto rendimiento está adaptada para los productos de cera posteriores, con lo que evita la formación de rayas, separa rápidamente el aceite del agua en el separador de aceite y cumple la normativa VDA.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|9
|Peso (kg)
|205,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|226,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 580 x 970
Propiedades
- Champú para cepillos de espuma concentrada para el lavado de automóviles
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Crea una espuma voluminosa, brillante y llamativa
- Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
- Reduce significativamente el ensuciamiento de los cepillos
- Es compatible con la cera, por lo que evita las rayas en la superficie de la pintura
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Campos de aplicación
- Lavado de vehículos
- Lavado de vehículos industriales
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
- Vehículos