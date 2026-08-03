Espuma para pulido RM 837 Klear!Foam Polish, 20l
Espuma abrillantadora con extracto de flor de loto para una conservación brillante y duradera, con efecto reparador y protección prolongada de la pintura frente a los factores medioambientales.
Agente de conservación de larga duración VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 de Kärcher, especialmente desarrollado para túneles de lavado con la opción "Espuma abrillantadora". Este detergente altamente eficaz con extracto de flor de loto y efecto reparador consigue un brillo radiante y, al mismo tiempo, protege eficazmente la pintura de la suciedad de la carretera, los restos de insectos, la lluvia ácida, la sal de deshielo y otros factores ambientales que dañan la pintura. Funciona de forma fiable con todas las durezas del agua, conserva sin secado intermedio hasta 6 lavados posteriores del vehículo, sin dejar residuos en las superficies acristaladas ni adherirse a los cepillos de lavado ni a las boquillas de la instalación. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 cumple la normativa VDA, solo contiene tensioactivos biodegradables conforme a EEC 648/2004 y no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|5
|Peso (con embalaje) (kg)
|20,8
Propiedades
- Cera de conservación prolongada y cera abrillantadora para instalaciones de lavado de vehículos con la opción de programa «Espuma Polish»
- Consigue un brillo radiante y perfecto
- Protege eficazmente la pintura de la suciedad de la carretera, la lluvia ácida, los insectos, la sal de deshielo en invierno y otros factores ambientales
- Conserva hasta 6 lavados
- Conservación sin secado intermedio
- Eficaz para todas las durezas del agua
- No deja residuos en las lunas del vehículo
- No se adhiere a los cepillos de lavado ni a las boquillas
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280a Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Vehículos