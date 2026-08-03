Agente de conservación de larga duración VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 de Kärcher, especialmente desarrollado para túneles de lavado con la opción "Espuma abrillantadora". Este detergente altamente eficaz con extracto de flor de loto y efecto reparador consigue un brillo radiante y, al mismo tiempo, protege eficazmente la pintura de la suciedad de la carretera, los restos de insectos, la lluvia ácida, la sal de deshielo y otros factores ambientales que dañan la pintura. Funciona de forma fiable con todas las durezas del agua, conserva sin secado intermedio hasta 6 lavados posteriores del vehículo, sin dejar residuos en las superficies acristaladas ni adherirse a los cepillos de lavado ni a las boquillas de la instalación. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 cumple la normativa VDA, solo contiene tensioactivos biodegradables conforme a EEC 648/2004 y no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales.